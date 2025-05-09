"Знак Победы советского народа"- у Кургана Славы прошло возложение цветов

В День Победы к "Кургану Славы" почтить память героев приехали тысячи белорусов и гостей нашей страны. Среди них и руководство Минской области, Министерства обороны, профсоюзы и общественные организации, немало и молодежи. Они возложили венки и цветы к подножию мемориала.

Сам же "Курган Славы" "помолодел" после масштабной реконструкции. Здесь появились новые интерактивные локации, а выставка военной техники пополнилась 10 новыми экспонатами.

В этих краях летом 1944 года Советская Армия окружила и разгромила группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион".

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны:

"Курган Славы" - это знак Победы советского народа, советской армии над фашистской Германией".

"Я уверен, что Курган Славы и дальше будет местом поклонения людей со всего мира. И мы рассчитываем, что сюда будут ежегодно приезжать не меньше 100 тыс. человек. Это очень важно, потому что через такие мемориалы сохраняют историческую правду", - отметил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко.