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Знакомьтесь - белорусские спортсмены и их питомцы
Давайте поговорим о хорошем. А именно о братьях наших меньших. Эти милые ребята всегда готовы прийти на помощь, например, утащить со стола никому не нужный блин или взять на себя ношу съесть мороженное, которое, конечно же, никто не хочет. Но и на этом забавные истории не заканчиваются.
Журналистка "Первого Национального" телеканала Алеся Чечура пообщалась с белорусскими спортсменами, познакомилась с их питомцами. Смотрим и улыбаемся (подробности в видео).
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