"Знаковая встреча" пригласила на откровенный разговор о высоком

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Теперь в "Марафоне единства" 15 городов Беларуси. Энергией семьи, где ценят, любят и ждут, вдохновили Гродно. В подарок послание на будущее. Мурал украсил здание местной Белпочты. Королевскому городу и посылы из космоса. "Знаковая встреча" остановила потоки шопоголиков на откровенный разговор с космонавтом Василевской и капитаном команды "МАЗ-СПОРТавто" Вязовичем.
Валерий Дидюля, музыкант-виртуоз:
"Очень тепло, радушно, красивое эмоциональное выступление, атмосфера замечательная. И вообще родной город, родная Беларусь всегда заряжает, дает эмоции, дает классную энергию. Так что я рад и счастлив, что мы можем быть объединены музыкой, идеями. И пускай эта сила творчества помогает людям, помогает странам, помогает континентам выживать в столь непростое время".
Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by":
"Сегодня такая энергия, просто вокруг все заряжено, прямо каждый миллиметр. Сейчас перед выходом на сцену чувствую эту ответственность, потому что пою не только за всех белорусов, но еще за россиян, за наше общее единство, поэтому на мне сегодня такая двойная ответственность. Я надеюсь, что все пройдет супер".
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Я себя здесь чувствую дома. У меня было несколько минут, я решил прогуляться по окрестностям. Но далее чем на метров 200 я не смог отойти, встретил огромное количество знакомых людей. Здесь живут талантливые люди, очень работоспособные, которые просто конфеткой сделали города Гродненской области. "Марафон единства" приехал сегодня сюда, это большое событие для города. Огромное количество людей посетили мероприятия, которые проводились в рамках "Марафона единства".