"Знаковая встреча" пригласила на откровенный разговор о высоком

Теперь в "Марафоне единства" 15 городов Беларуси. Энергией семьи, где ценят, любят и ждут, вдохновили Гродно. В подарок послание на будущее. Мурал украсил здание местной Белпочты. Королевскому городу и посылы из космоса. "Знаковая встреча" остановила потоки шопоголиков на откровенный разговор с космонавтом Василевской и капитаном команды "МАЗ-СПОРТавто" Вязовичем.

Валерий Дидюля, музыкант-виртуоз:

"Очень тепло, радушно, красивое эмоциональное выступление, атмосфера замечательная. И вообще родной город, родная Беларусь всегда заряжает, дает эмоции, дает классную энергию. Так что я рад и счастлив, что мы можем быть объединены музыкой, идеями. И пускай эта сила творчества помогает людям, помогает странам, помогает континентам выживать в столь непростое время".

Иван Дятлов, победитель проекта "Фактор.by":

"Сегодня такая энергия, просто вокруг все заряжено, прямо каждый миллиметр. Сейчас перед выходом на сцену чувствую эту ответственность, потому что пою не только за всех белорусов, но еще за россиян, за наше общее единство, поэтому на мне сегодня такая двойная ответственность. Я надеюсь, что все пройдет супер".

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: