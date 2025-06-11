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Золотовалютные резервы Беларуси растут несколько месяцев
Золотовалютные резервы Беларуси вновь обновили исторический рекорд. В целом на протяжении последних месяцев рост резервов стал устойчивым трендом, и это при том, что внешняя среда остается далекой от идеала. В итоге на 1 июня объемы вышли на цифру в 11 млрд 158 млн долларов.
Таким образом, за месяц она прибавила почти на 216 млн. По словам первого заместителя председателя правления Национального банка Александра Егорова, есть несколько составляющих наращивания подушки безопасности. И связано это не только с ростом стоимости золота (хотя это играет немаловажную роль). Но даже снижение цен на драгоценный металл существенно не повлияет на резервную копилку.
Что касается рынка депозитов, то Нацбанк ожидает более значительную разницу по процентным ставкам на длинные и короткие вклады. На короткие они в ближайшее время начнут постепенно снижаться, а на длинные останутся на нынешнем уровне. Сегодня более 84 % депозитов - безотзывные сроком более года.