Золотовалютные резервы Беларуси растут несколько месяцев

Золотовалютные резервы Беларуси вновь обновили исторический рекорд. В целом на протяжении последних месяцев рост резервов стал устойчивым трендом, и это при том, что внешняя среда остается далекой от идеала. В итоге на 1 июня объемы вышли на цифру в 11 млрд 158 млн долларов.

Таким образом, за месяц она прибавила почти на 216 млн. По словам первого заместителя председателя правления Национального банка Александра Егорова, есть несколько составляющих наращивания подушки безопасности. И связано это не только с ростом стоимости золота (хотя это играет немаловажную роль). Но даже снижение цен на драгоценный металл существенно не повлияет на резервную копилку.