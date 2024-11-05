Брестская область отмечает 85 лет со дня образования. Регион динамично развивается и входит в тройку лидеров по многим показателям в стране.

Брестчина - это западные ворота Беларуси, важный туристический, транзитный и агропромышленный регион с богатым историческим прошлым.

Жителей области поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что это земля с уникальной историей и богатейшим культурно-духовным наследием, на которой испокон веков жили талантливые и трудолюбивые люди.

Главной площадкой большого праздника в Бресте стал спорткомплекс "Виктория". Рядом развернулась большая выставка достижений каждого района области. Также здесь можно было ознакомиться с уникальными инновационными разработками. Организовали для жителей и гостей города мастер-классы, театральные шоу, концертную программу. Также состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой в честь 85-летия области. Ну, а самые лучшие получили свои награды. В частности, звания "Почетный гражданин Брестской области" удостоены 5 человек.

Александр Карпицкий, почетный гражданин Брестской области, главврач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики:

"Награда важна не просто потому, что это награда, а потому, что это награда, которую заслужил у себя на родине, которую дали брестчане. Мне кажется, это самая главная из всех наград, которые могут быть. Конечно, это благодаря команде, коллективу, который помогает, который понимает, с которым мы двигаемся вместе, ставим перед собой цели и их достигаем".

Александр Савчиц, почетный гражданин Брестской области, гендиректор ОАО "Савушкин продукт", отметил: "Это не я признан поче6тным гражданином. У меня сегодня работает 8,5 тыс. человек. Это они и их труд. Я им благодарен, что они в 1998 году, когда я становился директором, поверили в меня".

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Ставим перед собой задачу работать с опережением. Мы эту пятилетку выполняем в рамках тех заданий, которые довело нам правительство. Притом все показатели, подчеркиваю, выполняются. Хорошая динамика, она положительная. И рост по промышленности, и рост внутреннего валового продукта".

Жители области поделились мнениями:

"Я думаю, что Брестская область самая лучшая. Мы представляем Ивановский район. У нас есть чем гордиться. У нас трудолюбивые люди, у нас мудрые руководители, у нас прекрасный район, достижения наши".

"Молодцы просто. Удивляешься тому высокому уровню, который сегодня представили районы. Радуешься тому, что область становится красивее, чище, благоустроеннее".

"Есть чем гордиться. Мы рады за свою Брестчину и в целом за Беларусь".