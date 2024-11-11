Зюганов: Беларусь уберегли от олигархии, организованной преступности и бездумной приватизации

"Год был очень сложным и ответственным. Англосаксы объявили нам политическую и экономическую войну. Но они ошиблись. Россия и Беларусь в рамках Союзного государства противостоят санкциям, увеличивают товарооборот и создают конкурентную импортозамещающую продукцию. Я считаю, что на постсоветском пространстве лучший результат у Беларуси. И желаю вашей стране процветания и стабильности в следующем году". Такое поздравление с Новым годом передал "Первому информационному" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:

"На постсоветском пространстве лучший результат у Беларуси. Она удвоила свой потенциал. Беларусь вошла в пятерку самых безопасных стран мира. Беларусь за эти годы уберегли от олигархии, организованной преступности и бездумной приватизации. С этим вас надо не просто поздравить, но и пожелать, чтобы и в следующем году, и в последующем продолжали эту очень важную линию".