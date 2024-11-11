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Зюганов: Беларусь уберегли от олигархии, организованной преступности и бездумной приватизации
"Год был очень сложным и ответственным. Англосаксы объявили нам политическую и экономическую войну. Но они ошиблись. Россия и Беларусь в рамках Союзного государства противостоят санкциям, увеличивают товарооборот и создают конкурентную импортозамещающую продукцию. Я считаю, что на постсоветском пространстве лучший результат у Беларуси. И желаю вашей стране процветания и стабильности в следующем году". Такое поздравление с Новым годом передал "Первому информационному" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ:
"На постсоветском пространстве лучший результат у Беларуси. Она удвоила свой потенциал. Беларусь вошла в пятерку самых безопасных стран мира. Беларусь за эти годы уберегли от олигархии, организованной преступности и бездумной приватизации. С этим вас надо не просто поздравить, но и пожелать, чтобы и в следующем году, и в последующем продолжали эту очень важную линию".
"Мои лучшие представления, как достойно человек должен жить, трудиться, в Беларуси оправдались с первого до последнего дня, - признался он и пожелал это сохранить, приумножить. - А с другой стороны, помнить, что у нас треть стратегических ресурсов в Союзном государстве. У нас прекрасный опыт защиты наших национальных интересов. Надо помнить об этом и уверенно двигаться в новый год, продолжать ту политику, которую выработали наши президенты, и укреплять лучшее, что мы накопили за многие века".
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