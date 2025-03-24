Зюганов: Лукашенко - самородок. Белорусскому народу очень повезло иметь такого сильного лидера

Александр Лукашенко с первого дня своего президентства отстаивал интересы своей страны. Он единственный, кто проголосовал против беловежского сговора, он был инициатором Таможенного союза и Союзного государства. Он прямо объяснял своим недоброжелателям, что у нас есть общая история, свои ценности, мы один братский народ. Он не разрушал и не распродавал, он сохранил свою страну. Белорусскому народу очень повезло иметь такого сильного лидера.

Таким мнением поделился лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов.

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"Александр Григорьевич Лукашенко - самородок. Я хочу сказать, что нашему братскому народу крупно повезло. У него закалка человека, который в состоянии крепко стоять на ногах на земле, чувствовать нужды людей и одновременно проводить очень важную и нужную политику, - подчеркнул лидер Коммунистической партии России. - Он сохранил машиностроительный комплекс. Он сохранил форму народной власти в лице ВНС, что позволяет объединить усилия всех: и деловых людей, и науку, образование. И спрос идет с людей за конкретную работу. У нас много болтают, поговорят, разошлись, а у него нет. У него высокая дисциплина".

Главный смысл успеха белорусского лидера Геннадий Зюганов видит в том, что он на все лучшее, что было создано в советской стране, опирался и добавлял, не разрушал, не растаскивал. У него нет олигархии, он не отдал распродать заводы, у него нет организованной преступности, у него нет дикой коррупции и миграции.

"Так что я с удовольствием поздравляю Александра Григорьевича. Наша партия высоко оценила его заслуги. Ему присуждена Ленинская премия", - подытожил лидер Коммунистической партии России.