"Одно дело делаем": два крупных предприятия Лиды на "Марафоне единства" объединила музыка

Гродненская область принимает "Марафон единства". В ритме праздника живет вся Лида. 10 января на крупных предприятиях города вместо шума станков звучала музыка и проходил диалог коллективов в рамках проекта "Одно дело делаем". В чем его суть?

Предприятие "Лидагропроммаш" выпускает сельхозтехнику. И работает на импортозамещение. Но, конечно, невозможно все сделать самим. Здесь нужны надежные партнеры. Например, Лидский литейно-механический завод. Когда-то это было одно предприятие, которое позже разделилось. С 2024 года Лидагропроммаш и ЛЛМЗ находятся в одном холдинге. И это помогает им работать еще плотнее. Дружба коллективов идет только на пользу.

Эдуард Шалль, директор ОАО "Лидагропроммаш":

"За три месяца освоили уже два вида продукции для наших коллег. И дальше все чугунные детали, которые будут использоваться в их производстве, будут нашего производства".

Владимир Кашлей, директор Лидского литейно-механического завода:

"Большая поддержка нашему предприятию, что позволяет удешевить, упростить логистику и, соответственно, выгодно работать. И коллективами мы дружим. И дружба у нас не прерывалась никогда".

Сегодня было место и приятным словам, и диалогу, и, конечно же, подаркам. Хочется надеяться, что после сегодняшней встречи коллективы между собой будут общаться еще теснее.

Работники предприятий поделились впечатлениями от мероприятия:

"У нас и так много точек соприкосновения с соседним нам заводом. В обычной жизни мы тоже пересекаемся. А мероприятие замечательное! Такие мероприятия должны быть. Замечательные песни. Все так торжественно".

"Эмоции прямо зашкаливают! Так весело, так все интересно и такие артисты классные. Я их знаю, конечно, они такие очень интересные. Все мы довольны. Спасибо за эту встречу".

И это только одно из мероприятий, проводимых в рамках "Марафона единства".