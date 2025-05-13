3.69 BYN
3.00 BYN
3.34 BYN
Окружение Зеленского хочет обменять вывезенных жителей Курской области на бойцов "Азова"
Окружение Владимира Зеленского хочет обменять вывезенных на территорию Украины жителей Курской области на пленных бойцов "Азова". Об этом информирует БЕЛТА.
"В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ в Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного", чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные", - сообщили в СВР, уточнив, что речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов".
Согласно информации ведомства, Киев намерен "как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области".
"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - ни что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - подчеркнули в СВР.
Фото: пресс-службы ОП Украины