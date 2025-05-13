Окружение Владимира Зеленского хочет обменять вывезенных на территорию Украины жителей Курской области на пленных бойцов "Азова". Об этом информирует БЕЛТА.

"В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ в Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного", чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные", - сообщили в СВР, уточнив, что речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов".

Согласно информации ведомства, Киев намерен "как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области".

"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - ни что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - подчеркнули в СВР.