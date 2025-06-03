ООН: В мире от недоедания каждые 6 секунд умирает ребенок
Вместе с конфликтами и капризами природы по планете семимильными шагами движется голод. Каждый день от него страдают примерно 700 млн человек - это каждый 11-й на планете и каждый 5-й, например, в Африке. В эти минуты десятки миллионов детей на разных континентах находятся в гонке на выживание.
На грани выживания 295 млн жителей из 53 стран. Это почти на 14 млн больше, чем годом ранее. А число людей, оказавшихся на грани катастрофического голода (пятая стадия по принятой в ООН классификации), достигло рекордных 1,9 млн, что вдвое больше, чем годом ранее. Это самый высокий показатель с начала мониторинга в 2016 году.
Конфликты - ключевой двигатель острого голода, который затронул 140 млн человек в 20 странах. Массовый голод подтвержден в Судане, а "горячими точками" признаны Гаити, Мали, сектор Газа и Южный Судан. Лидер печального рейтинга - Африка. Там дети чаще всего смотрят в глаза голодной смерти.
По данным ООН, в мире от недоедания ребенок умирает каждые 6 секунд, в Африке - каждые три. Каждый день на планете только от голода гибнут 16 тыс. детей.
Активисты говорят о том, что каждый третий ребенок в Газе в возрасте до 2 лет страдает от острого недоедания. В Афганистане, истерзанном конфликтами, люди вынуждены продавать органы и давать детям снотворное вместо хлеба.
Историй, подобных следующей, тоже превеликое множество. О них не раз писала западная пресса. И здесь, конечно, сложно что-то комментировать.
Особенно сильно по детским рационам ударила пандемия коронавируса. В бедных странах, оставшихся без помощи, случился настоящий коллапс. Яркий пример - Буркина-Фасо. В стране недоедает каждый пятый ребенок. Схожая ситуация в Латинской Америке и Африке. За первый год пандемии там погибли 128 тыс. детей в возрасте до 6 лет.
Чтобы себя прокормить, дети соглашаются даже на самые сложные условия труда. В Западной Африке дети добывают золото и алмазы. Начинают трудиться с 12 лет. Но условия настолько тяжелые, что на пенсию выходят уже в 30. Хотя до этого возраста доживает лишь половина. Смена длится 14 часов в день. Без касок, масок и спецодежды. Оплата в лучшем случае достигает 2 долларов в сутки. Детей, которые отказываются трудиться, родители выгоняют из семьи.
В Конго дети добывают кобальт - токсичный металл, который используется для производства аккумулятора смартфона. В опасные шахты они вынуждены спускаться с 4-5 лет. Из-за работы с вредными металлами и ядовитой пылью тысячи детей получают хронические проблемы со здоровьем, болеют и умирают. Оплата труда также ничтожная, но для многих это единственный способ выжить. В Бангладеш детей до 10-летнего возраста и вовсе не учитывают. Причина - огромная детская убыль. При этом дети начинают работать с 5-6 лет. Ребят, которые нигде не значатся, берут на самую вредную и опасную работу, туда, куда взрослые отказываются идти.
Профильные структуры не раз обращались к ведущим экономикам мира выделить средства на спасение миллионов детей от голодной смерти. Сумма свыше 1 млрд долларов. Но пока десятки и даже сотни миллиардов долларов с легкостью улетают в топку войн и конфликтов. Залпы орудий давно заглушили детский плач.
Жертвы голода, насилия, рабского труда и торговли. Леденящая душу статистика - где и как гибнут дети. В "Понятной политике" рассказали о больших трагедиях, которые случаются каждый день.