Орбан: В ЕС разрешена одна риторика, тех, кто противостоит, пытаются свергнуть

Только одну мелодию разрешено петь в "брюссельском оркестре", тех, кто пытается противостоять, наказывают и пытаются свергнуть, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает РИА Новости.

"В брюссельском оркестре разрешена только одна мелодия. Споете другую - и они урежут ваше финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой", - написал Орбан в соцсети Х.

По его словам, на каждый кризис Будапешт отвечает тем, что требует "больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов".

"Результат? Евросоюз в упадке, и европейцы платят за это цену. Мы не можем позволить этому продолжаться", - подчеркнул Орбан.

Ранее Орбан заявлял, что руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии хотело бы свергнуть венгерское правительство и назначить своих наемников, которые выполняли бы все требования Брюсселя, что означало бы конец венгерской суверенной политики.

Он также отмечал, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР и что Венгрия "не танцует под его дудку, если не хочет". По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

Орбан также заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.