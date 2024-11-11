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Останки жертв фашизма времен Великой Отечественной перезахоронили в Лельчицком районе
9 декабря в Лельчицком районе перезахоронили останки жертв фашизма. Церемония прошла в агрогородке Глушковичи, одноименное село во время Великой Отечественной фашисты сожгли дважды.
В ходе раскопок в июне 2024 года обнаружены костные останки детей и женщин. О факте уничтожения мирных граждан сообщил житель Калинковичей на личном приеме генеральному прокурору.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
"Через один дом здесь жил мой дед. Я помню, с каким волнением ребенком я здесь проходил. В памяти были эти рассказы страшные, когда жгли здесь людей. Помню, когда первый раз мне об этом рассказали, мне было 5 лет, может, чуть больше. Я всю ночь не спал. Мне казалось, что придут фашисты, будут нас здесь жечь… Тогда думал, ну как это возможно, как можно убивать ни в чем не повинных людей, мучить при этом, сжигать заживо".
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