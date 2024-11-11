Останки жертв фашизма времен Великой Отечественной перезахоронили в Лельчицком районе

"Через один дом здесь жил мой дед. Я помню, с каким волнением ребенком я здесь проходил. В памяти были эти рассказы страшные, когда жгли здесь людей. Помню, когда первый раз мне об этом рассказали, мне было 5 лет, может, чуть больше. Я всю ночь не спал. Мне казалось, что придут фашисты, будут нас здесь жечь… Тогда думал, ну как это возможно, как можно убивать ни в чем не повинных людей, мучить при этом, сжигать заживо".