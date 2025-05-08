3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Память героев-казахстанцев, погибших при освобождении Беларуси, почтило Посольство Казахстана
Память героев-казахстанцев, которые погибли при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, почтило Посольство Казахстана. В митинге и возложении цветов к памятнику приняли участие сотрудники посольства с семьями, представители администрации Партизанского района Минска, казахской диаспоры, офицеры и курсанты, а также школьники.
Почти 500 воинов из Казахстана были удостоены звания Героя Советского Союза, 84 их них заслужили его в боях за освобождение Беларуси.