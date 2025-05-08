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Память героев-казахстанцев, погибших при освобождении Беларуси, почтило Посольство Казахстана

Память героев-казахстанцев, которые погибли при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, почтило Посольство Казахстана. В митинге и возложении цветов к памятнику приняли участие сотрудники посольства с семьями, представители администрации Партизанского района Минска, казахской диаспоры, офицеры и курсанты, а также школьники.

Почти 500 воинов из Казахстана были удостоены звания Героя Советского Союза, 84 их них заслужили его в боях за освобождение Беларуси.

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