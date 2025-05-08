Память героев-казахстанцев, погибших при освобождении Беларуси, почтило Посольство Казахстана

Память героев-казахстанцев, которые погибли при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, почтило Посольство Казахстана. В митинге и возложении цветов к памятнику приняли участие сотрудники посольства с семьями, представители администрации Партизанского района Минска, казахской диаспоры, офицеры и курсанты, а также школьники.