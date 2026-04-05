Папа Римский сравнил войны и несправедливость с камнями у могилы Христа

Папа Римский Лев XIV провел свою первую пасхальную ночь. Проповедь понтифика вышла далеко за пределы пасхальной радости. Лев XIV сравнил войны и несправедливость с камнями у могилы Христа. Они тяжелые, но их можно и нужно сдвинуть.

В проповеди папа говорил о безграничной любви Христа и о любви Бога, которая сильнее любой власти зла. Прозвучал призыв к верующим нести благую весть о воскресении. Это поможет строить новый мир - мир единства и согласия. Это же напутствие понтифик позже адресовал людям из разных уголков планеты.

5 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла Пасхальная месса. Папа Лев XIV обратился к верующим с традиционным посланием "Граду и миру". Пасха - это не просто праздник, а победа любви над ненавистью, доставшаяся очень дорогой ценой, подчеркнул Епископ Рима.