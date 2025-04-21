Первый день работы форума Союзного государства прошел в музее, второй - в Волгоградской филармонии

Форум Союзного государства буквально пропитан символизмом. Первый день работы проходил в музее "Россия - моя история", второй - в Волгоградской филармонии. Оба объекта находятся на Набережной 62-й армии – месте, где более 80 лет назад шли ожесточенные бои.

На первом пленарном заседании в своей вступительной речи председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин отметил вклад в общую победу над фашизмом всех народов, представители которых приехали в Волгоград.

Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы России:

Беларусь вообще первая была атакована врагом. Сербия потеряла 30 % населения. А каждый бронебойный снаряд был создан из вольфрама Монголии. Узбекистан потерял за Великую Отечественную войну 800 тыс. человек (больше чем США и Великобритания вместе взятые).

Один из ключевых лейтмотивов сегодня - мы наследники победителей. Как заявил Александр Лукашенко, "этот статус многих раздражает". А значит, молчать нельзя. Правда должна звучать громко, ее не надо стесняться транслировать на экранах, а хроника должна предаваться публичности. Это самая действенная вакцина от забвения.

Среди участников форума не только представители стран бывшего Советского Союза. Несмотря на санкции и разные препятствия, в Волгоград прилетела делегация из Словакии. Председатель Национального совета этой страны свою речь произнес на русском под овации зала.

Парламентарии сошлись во мнении - повышенное внимание к памяти и общей истории необходимо уделять не только в юбилеи.