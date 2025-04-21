3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Первый день работы форума Союзного государства прошел в музее, второй - в Волгоградской филармонии
Форум Союзного государства буквально пропитан символизмом. Первый день работы проходил в музее "Россия - моя история", второй - в Волгоградской филармонии. Оба объекта находятся на Набережной 62-й армии – месте, где более 80 лет назад шли ожесточенные бои.
На первом пленарном заседании в своей вступительной речи председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин отметил вклад в общую победу над фашизмом всех народов, представители которых приехали в Волгоград.
Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы России:
Беларусь вообще первая была атакована врагом. Сербия потеряла 30 % населения. А каждый бронебойный снаряд был создан из вольфрама Монголии. Узбекистан потерял за Великую Отечественную войну 800 тыс. человек (больше чем США и Великобритания вместе взятые).
Один из ключевых лейтмотивов сегодня - мы наследники победителей. Как заявил Александр Лукашенко, "этот статус многих раздражает". А значит, молчать нельзя. Правда должна звучать громко, ее не надо стесняться транслировать на экранах, а хроника должна предаваться публичности. Это самая действенная вакцина от забвения.
Среди участников форума не только представители стран бывшего Советского Союза. Несмотря на санкции и разные препятствия, в Волгоград прилетела делегация из Словакии. Председатель Национального совета этой страны свою речь произнес на русском под овации зала.
Парламентарии сошлись во мнении - повышенное внимание к памяти и общей истории необходимо уделять не только в юбилеи.
Еще одним итогом форума стала новая архитектура равной и неделимой безопасности, которую сегодня выстраивает союз Беларуси и России. Первая конференция, которая уже стала исторической, показала, что у Союзного государства много единомышленников. В борьбе за правду и историю наши государства не одиноки.