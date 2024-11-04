Новость первых полос мира этого дня. Пока еще президент США Джо Байден дал, если можно так сказать, добро на боевое применение ВСУ тактических баллистических ракет для ударов по объектам на территории России.

Оружие с дальностью до 300 километров способно долететь до регионов, которым раньше угрожали только дроны.

В штабе избранного президента США Дональда Трампа уже высказались. Представитель команды Трампа допустил, что "пересматриваться будет практически все". Тем не менее, если такое решение последовало от Байдена, даже в США этот шаг называют "безумным и провокационным". Якобы преследуют в нынешней администрации несколько целей. Во-первых, месть Трампу за победу на выборах и желание испортить планы на переговоры. Мы помним, западные ястребы отдали приказ Украине - "давайте просто воевать" - устами Бориса Джонсона после Стамбульских переговоров. Во-вторых, перед стартом Трампа провокация сделана в попытке решить несколько внешнеполитических задач США. Вдохновить, например, союзников, на чьи плечи, вероятно, вскоре упадет Украина. И самих украинцев, мол, им еще воевать и воевать, а на фронте дела идут туго. Далее, кампания по вбросу информации была приурочена к открытию саммита G20. Случайно ли? И, конечно, вероятно Москву, так сказать, прощупать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал, Россия исходит из того, что решение наносить удары ракетами ATACMS вглубь России означает качественно новый виток напряженности.

Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, с тем, чтобы продолжать подливать масло в огонь и провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков добавил, что позиция Москвы должна быть абсолютно понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом. И они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге.

Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что украинская армия сама не в состоянии наносить удары современным западным дальнобойным оружием. Полетные задания могут вносить только военнослужащие стран НАТО и только с использованием разведывательных данных с натовских спутников. И если это решение будет принято, это будет означать прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине. В таком случае поменяется сама природа конфликта.

Важно отметить, фактор риска - применение Украиной западных дальнобойных средств может подпадать под действие обновленной редакции ядерной доктрины России. В измененной версии документа предусматривается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного, рассматривается как их совместное нападение на Россию.

Американцы и НАТО использовали Украину, чтобы вести против России опосредованную войну. Но с учетом недавних сообщений (о разрешении наносить удары ATACMS по Курской области) это будет считаться уже не опосредованным, а открытым участием в военном конфликте. И это очень опасно, ведь создаются условия для эскалации, поскольку любая страна, в том числе Россия, имеет право принимать ответные меры в соответствии с тем, как оценивает нанесенный ей ущерб. С другой стороны, необходимо понять причину таких действий со стороны США и администрации Джо Байдена. Это явно означает, что они стремятся к эскалации военного конфликта во всем регионе. Таким образом под угрозой оказывается мир во всем мире. Хамид Хан аль-Машрики, эксперт по стратегическим вопросам Strategic Analysis Group (Великобритания)

Попытки уходящей американской власти подломить Россию будут сломаны под корень. Так "Первому информационному" прокомментировал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В данном случае подобного рода решение, если оно принято Байденом, оно направлено на то, чтобы создать максимальные сложности команде Трампа. Если это так, то вслед за ним последует и целый ряд других решений, в том числе и во внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Последнее, на что мне хотелось бы обратить внимание в этой связи, это то, что Запад пытается последние 80 лет придумать какое-то вундерваффе против нашей страны. Никакого вундерваффе не существует, российский военный потенциал мощный. Существенным образом наступление российских войск не будет остановлено. Это очевидно, никакого перелома в военных действиях не произойдет, как грезят на Западе. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Уходящие власти в США и Европе предпринимают последнюю атаку на новую реальность по всем направлениям, в первую очередь украинскому. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. А под новой реальностью министр имеет в виду серию побед на выборах в Соединенных Штатах и ряде стран Европейского союза, где правящие до сих пор политические элиты терпели крах на выборах один за другим. Либералы, выступающие за войну, не хотят спокойно передавать власть и делают все, чтобы осложнить реализацию мирных инициатив народных избранников на Западе.