Песня, орден и пилотка. Что мы знаем о главных символах Великой Победы

Всенародной гордостью для нас являются и символы Победы. Они вошли в мирную жизнь и стали воплощением великого подвига советского народа.

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Пилотка с красной звездой - головной убор советского солдата-победителя

Головной убор стал символом советского солдата-победителя. Пилотка с красной звездой. Легкая, удобная и, самое главное, компактная. В русской императорской армии она впервые появилась в далеком 1913 году. Как элемент форменной одежды в авиационных частях. Вещь удобная и всегда под рукой.



Солдат мог сложить ее в несколько раз или заправить за ремень. И сегодня этот символ советского солдата среди самых популярных запросов на маркетплейсах.

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Орден "Победа" - награда Великой Отечественной войны

Орден "Победа" - самая редкая и самая дорогая награда Великой Отечественной. Главное, за все время орден вручали всего 20 раз, а первым кавалером стал легендарный маршал Жуков. И тут отличился. Военачальника дважды представляли к награде. По два ордена было только у генералиссимуса Сталина и маршала Василевского.

Образ ордена "Победа" используют и в архитектуре. В 1954 году в Минске установили монумент-обелиск высотой 38 метров, увенчанный орденом, изготовленным из бронзы и смальты.



Орден можно встретить и в вестибюле станции метро "Семеновская" - это бывшая "Сталинская" - и на потолке помещения в основании монумента "Воин-освободитель" в Берлине.

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Вечный огонь

Не уходим далеко от минской площади Победы, ведь здесь находится еще один символ - Вечный огонь. Он горит в любую погоду, зимой и летом, в любое время суток, не давая угаснуть памяти уже почти 64 года.

Церемонию зажжения Вечного огня возглавил Герой Советского Союза Алексей Бурдейный, который первым освобождал Минск. А сама традиция корнями уходит еще в древний мир. В Первую мировую обычаи возобновили, а настоящим символом сделали уже после Великой Отечественной. Первый Вечный огонь в СССР зажгли в ноябре 1957-го на Марсовом поле в Ленинграде.

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В памяти о каждом третьем погибшем в Беларуси создавались и создаются мемориалы

В стране около 9 тысяч памятников и захоронений Великой Отечественной. Сюда приходят живые, чтобы поклониться за мир всем павшим в той кровопролитной войне.

Одним из самых известных мемориальных комплексов сегодня по праву считается "Хатынь" - единственная в мире кладбище-деревня под открытым небом.

По сути, собирательный образ всех сожженных фашистами селений. Сюда и по сей день не зарастает народная тропа, как и в другие важные для нашей национальной памяти точки.

Брестская крепость, "Буйничское поле", "Ола", памятник операции "Багратион", которая изменила ход не только военной истории. В каждом из белорусских городов и даже в самых отдаленных от областных центров деревнях есть напоминание о том, какой ценой нам досталась Победа.

Песня о Дне Победы - неизменный символ праздника

Песня композитора Давида Тухманова на слова поэта-фронтовика Владимира Харитонова о Дне Победы. Неизменный символ праздника. Но мало кто знает, сначала композицию исполнила жена Тухманова и его главная муза Татьяна Сашко. Сашко исполняет, а композицию зарубили в худсовете в марте 1975-го.





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