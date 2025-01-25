Победителем шоу "Фактор.by" стал Виталий Богданов

Миллионы зрителей определили имя победителя "Фактор.by". Сердца белорусов покорил 30-летний столяр из Могилева Виталий Богданов. Второе место занял Самир Елчиев и третье - Диана Лугина.

Финальный аккорд четвертого сезона самого масштабного шоу страны прозвучал.

Каждая нота, взятая на "Фактор.by", - это уже большой шаг на пути к мечте. В этот проект приходят те, кто не боится трудностей, уверен в себе и готов идти к победе до конца.

Виталий Богданов, Самир Елчиев и Диана Лугина - это имена тех конкурсантов, которые на протяжении восьми прямых эфиров доказывали, что достойны быть в суперфинале. Но все же главная звезда "Фактора" засветила лишь для одного. Им стал, казалось бы, обычный парень - столяр из Могилева Виталий Богданов. Кстати, его история могла закончиться, так и не начавшись, еще на этапе стульев. Пребывание на шоу стало эмоциональным испытанием для будущего триумфатора. Но он не сдался и продолжил свой путь.

Я уже в процессе начал изменяться. Любовь зрителей заставляет преображаться и совершенствоваться. Виталий Богданов, победитель шоу "Фактор.by"

У нас получилась история Золушки. Если посмотреть на нашего конкурсанта, это самый простой человек, который живет самой обычной жизнью, который поет для себя, для родных, в столярной мастерской, где он работает, и который, несмотря на неуверенность, стал победителем. Глеб Шульман, исполнительный продюсер шоу "Фактор by"

Зрители нисколько не сомневались в своем фаворите. Подопечный Ольги Бузовой ни разу не попал в номинацию на вылет.

Конечно, никаких прогнозов, потому что все могло быть абсолютно по-другому. Кто-то бы не проснулся, кто-то бы будильник не поставил. Иногда один голос все решает. Спасибо большое, Беларусь! Давно мы не выигрывали. Ольга Бузова, наставница шоу "Фактор.by"

За феерическими постановками и телевизионной картинкой стоит колоссальный труд большой команды тех, кто остается за кадром. "Фактор.by" - это в первую очередь шоу, где есть место живым эмоциям.

Все самое интересное произошло. Мы уже на финале. К седьмому эфиру все подустали, и происходили такие легкие столкновения - некомфортен костюм, песня, декорация. Были трудности, но это не отразилось на нашей дальнейшей работе. Роман Ковалев, режиссер-постановщик шоу "Фактор.by"

С каждым сезоном "Фактор.by" все больше набирает обороты как в самой республике, так и за ее пределами. Об этом говорят цифры зрительского интереса. Миллионная аудитория трепетно следит за проектом.

Только на нашем YouTube-канале за вот эти два месяца материалы четвертого сезона посмотрели 45 с чем-то миллионов раз. За четыре сезона нас посмотрели только на нашем канале 400 миллионов раз, и цифры с каждым годом растут. 15 артистов за 4 года мы открыли для нашей страны. Это дороже любых цифр, это самое важное для нашей команды Белтелерадиокомпании, для команды "Фактор.by". Ради этого проект нужно продолжать. Иван Эйсмонт, генеральный продюсер шоу "Фактор.by", председатель Белтелерадиокомпании

Несмотря на то, что четвертый сезон уже завершился, он точно войдет в персональную историю проекта. За все прямые эфиры в этом году в голосовании поучаствовали свыше 500 тысяч человек. А в суперфинале зафиксировали рекордное количество голосов - 120 тысяч зрительских симпатий подарил белорусский зритель.