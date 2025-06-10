Почему мир оказался на пороге глобального конфликта - подробности в "Трендах"

Почему мир оказался на пороге глобального конфликта, как будет развиваться ситуация дальше?

На эти вопросы ответит авторский коллектив программы "Тренды" вместе с ведущими экспертами и политологами. Выстроим связь между ключевыми событиями и явлениями на международной арене, формируя целостную картину происходящего.