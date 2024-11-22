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Почему запрещено пользоваться телефоном за рулем, рассказали в ГАИ
В ГАИ рассказали, почему запрещено использовать телефон за рулем. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В соответствии с ПДД, водителю запрещается пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, иными не предусмотренными конструкцией транспортного средства устройствами, если для этого необходимо держать их в руке либо воздействовать на них рукой.
Держа в руках телефон, водитель не в состоянии должным образом реагировать на возникновение внештатных ситуаций на дороге, подвергая тем самым опасности не только свою безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения.
За нарушение указанного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2 базовых величин.
Фото: из архива "СБ"
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