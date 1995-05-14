14 мая 1995 года состоялся первый референдум в истории суверенной Беларуси

14 мая 1995 года в истории нашей страны был проведен первый референдум - историческое событие, определившее дальнейший курс развития независимой Беларуси и заложившее основы ее стабильности.

Именно в этот день народ выразил свою поддержку Александру Лукашенко, стратегу, который взял на себя ответственность за будущее страны в непростые времена.

На голосование было вынесено несколько ключевых вопросов. Белорусам предстояло определиться с госсимволами, статусом русского языка - будет ли он наравне с белорусским, решить относительно пути экономической интеграции с Россией, также изменения касались Основного закона страны, которые бы позволили провести досрочные выборы, если парламент систематически или грубо нарушит Конституцию. Народ проголосовал за изменения с поддержкой более 80 %.

После референдума Беларусь начала уверенно двигаться вперед. Экономика стабилизировалась, страна наладила стратегические партнерства, а также укрепила свою независимость на международной арене.