16 июня в Бресте состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Большой политический день в южном регионе - в Бресте 16 июня пройдет сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Союзные депутаты намерены принять заявление по вопросам защиты исторической памяти. Парламентарии выдвигают ряд инициатив, будет создана и постоянно действующая комиссия.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Предполагается, что белорусская сторона внесет инициативу о придании международному форуму Союзного государства, который недавно состоялся в Волгограде, ежегодного мероприятия Союзного государства. Также в этом контексте по этой проблематике планируется принять заявление о 80-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне".