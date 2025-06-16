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16 июня в Бресте состоится сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Большой политический день в южном регионе - в Бресте 16 июня пройдет сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Союзные депутаты намерены принять заявление по вопросам защиты исторической памяти. Парламентарии выдвигают ряд инициатив, будет создана и постоянно действующая комиссия.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Предполагается, что белорусская сторона внесет инициативу о придании международному форуму Союзного государства, который недавно состоялся в Волгограде, ежегодного мероприятия Союзного государства. Также в этом контексте по этой проблематике планируется принять заявление о 80-летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне".
Еще одной темой повестки станет рассмотрение отчета об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.