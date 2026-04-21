22 апреля Беларусь посетит парламентская делегация стран Латинской Америки

22 апреля делегация авторитетного межпарламентского объединения Латинской Америки прибывает в Беларусь. Страну посетят представители парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна - организации, объединяющей 23 парламентские структуры с населением более 660 млн человек.

В центре переговоров с руководством Палаты представителей - укрепление экономического партнерства, развитие торговых связей и совместные инвестиционные проекты. Особое внимание уделят сельскому хозяйству, промышленности, науке, технологиям и культурным обменам.

В белорусском парламенте подчеркивают: визит станет важным шагом к построению долгосрочного стратегического партнерства.