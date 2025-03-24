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25 марта состоится инаугурация Президента
Инаугурация - это важный этап для будущего Беларуси. И, конечно, церемония под пристальным вниманием экспертов, политиков и аналитиков.
Время, когда мы пишем историю вместе. Уже завтра, 25 марта, Александр Лукашенко даст присягу Президента Беларуси. И в наших реалиях это не обычный церемониал, а новая глава в летописи страны.
Сейчас, конечно же, для белорусского народа предстоящая инаугурация в том числе имеет крайне важное значение, потому что Президент таким образом вновь берет на себя обязательства по дальнейшему развитию нашего белорусского народа. Мы все понимаем, в какой ситуации сейчас находится наш регион. Восточную Европу раскачивают, пытаются установить контроль над этим регионом. И Беларусь, благодаря нашему Президенту, благодаря его политической воле сохраняет суверенитет, независимость и развивается дальше.
День инаугурации - не просто формальность, а символ нашего белорусского пути, где каждая веха отлита в достижениях, а каждый поворот ведет к новой цели.
Это, безусловно, традиция, которая сформировалась, которая имеет свои уникальные черты для Республики Беларусь и становится еще одним дополнительным элементом к нашим важнейшим государственным символам: флагу, гербу, гимну. Эти традиции, эти ритуалы, включая, безусловно, важнейший для государства ритуал принесения присяги Президентом, инаугурации, вступления в должность после народного выбора и народного голосования. Он, безусловно, дополняет и является собой четвертую часть этого квартета важнейших государственных символов. В Республике Беларусь еще одна такая уникальная особенность - это то, что сама фигура первого Президента Республики Беларусь является брендовой, знаковой для восприятия Беларуси в мире. И Александр Лукашенко, как в американской терминологии отец-основатель современного белорусского государства и гражданской политической нации, является символом Беларуси, узнаваемым. И через фигуру решения, посылы Президента в мир о нас, белорусах, знают.
Беларусь - суверенная страна. А независимость не просто громкое слово. Независимость - это наши тракторы, покоряющие Африку, независимость - это наша космонавтка на орбите, это мирные инициативы и мощное сельское хозяйство, промышленность. Наконец независимость - это мы с вами, белорусы.
Сейчас инаугурация, которая будет проходить 25 марта, это тоже завершение определенного этапа. Вот этих двух месяцев, когда глава государства принимал кадровые решения, когда уже совершился первый зарубежный визит. И мы видим, легитимность в полном смысле этого слова как внутренняя, так и внешняя, обеспечена полностью. И инаугурация, инаугурация по-белорусски, с одной стороны, соответствует всем международным канонам, а с другой стороны, отражает наш внутренний, наш белорусский менталитет, наше отношение к власти.
На торжественную церемонию приглашено более 1100 человек. По телевизору будут смотреть еще сотни тысяч. Наверняка не только в Беларуси, но и за рубежом. Ведь инаугурация - это еще и про нашу внешнюю политику.
Мы живем в переломные времена, очень коварные, непредсказуемые часто. И без здоровья и твердости духа преодолеть выпадающие на нашу долю вызовы будет сложно. Поэтому здоровье и твердость духа, конечно, мудрости в оценке происходящих политических событий. И в этом смысле именно у белорусского народа и ее лидера мудрости во все времена, вот новейшая история, если проследить, мудрости хватало. Но тем не менее пожелать ее сохранения, ее применения стоит. И, конечно, процветания, мира на политой кровью белорусской земле, особенно в годовщину величайшей победы наших народов в Великой Отечественной, Второй мировой войне, хотелось пожелать, потому что белорусы как никто другой знают цену мира. И, конечно, уверенности в будущем. С таким лидером, безусловно, будущее будет светлым и успешным.
И получается, что суверенитет Беларуси - это не статус, это действие. Народная мудрость гласит: "хочешь идти быстро - иди один. Хочешь идти далеко - иди с народом". Поэтому новые вызовы и достижения мы обязательно пройдем вместе с Президентом.