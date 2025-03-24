25 марта состоится инаугурация Президента

Мы живем в переломные времена, очень коварные, непредсказуемые часто. И без здоровья и твердости духа преодолеть выпадающие на нашу долю вызовы будет сложно. Поэтому здоровье и твердость духа, конечно, мудрости в оценке происходящих политических событий. И в этом смысле именно у белорусского народа и ее лидера мудрости во все времена, вот новейшая история, если проследить, мудрости хватало. Но тем не менее пожелать ее сохранения, ее применения стоит. И, конечно, процветания, мира на политой кровью белорусской земле, особенно в годовщину величайшей победы наших народов в Великой Отечественной, Второй мировой войне, хотелось пожелать, потому что белорусы как никто другой знают цену мира. И, конечно, уверенности в будущем. С таким лидером, безусловно, будущее будет светлым и успешным.

Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия)