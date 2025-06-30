30 июня парламентарии Беларуси закрывают вторую сессию

30 июня в Беларуси закрывается законодательный сезон. Две палаты парламента проведут финальные заседания сессии. Нужно успеть принять ряд важных решений.

Сессия, котороя продлилась 9 месяцев, была насыщенной. Открылась она 17 сентября. Депутаты усиленно работали, так что на последнее заседание осталось буквально два вопроса. Первый из них - это государственная регистрация, ликвидация субъектов хозяйствования. Это еще один шаг навстречу бизнесу.

Министр юстиции сказал, что работали над ним достаточно давно, чтобы бизнесу было проще открыть свое дело и в случае каких-либо финансовых проблем закрыть, выйти из него.

Следующий важный момент - это цифровизация. Теперь бумажное свидетельство о регистрации юридического лица вообще не требуется, поскольку вся актуальная информация содержится в интернете. Зато таким же обязательным атрибутом для регистрации будет электронная почта. Она должна быть обязательно указана, быть активной и рабочей.

Второй законопроект на сегодня - изменение кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности. Говорили о беспилотниках, четкие требования установлены указом Президента Беларуси, но пора наводить порядок в законодательстве, расставить еще раз точки над "і". Возможно, в некоторых вопросах нужно усилить ответственность.

30 июня об этом была дискуссия в Овальном зале. Ко второму чтению все станет более понятным.

Сессию закрыли, но это не значит, что депутаты уходят каникулы. Работа продолжается. Будет больше работы в избирательных округах, в постоянных комиссиях и работы с людьми.