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6 декабря - последний день сбора подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. Что дальше?
В Беларуси завершается очередной этап электоральной кампании.
6 декабря - последний день сбора подписей за кандидатов в Президенты. Далее Центральная избирательная комиссия начнет проверку подписных листов и прием документов для регистрации.
Сбор подписей избирателей в президентской выборной кампании - единственный способ выдвижения, в отличие от выборов депутатов. Сто тысяч подписей - минимальный лимит для регистрации.
Александр Сазановец, зампредседателя Октябрьской районной г. Минска избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:
"Все подписные листы, конечно, это конфиденциальная информация, это персональные данные, они хранятся строго в сейфе опечатанном, туда собирается вся информация, которая приходит к нам в комиссию. Уже 7 декабря комиссия в полном составе откроет сейф и будет работать с подписными листами".
Добавим, члены инициативных групп активно начали передавать подписные листы в комиссии, не дожидаясь окончания срока. Проверять их начнут уже завтра, 7 декабря. Регистрация кандидатов будет проходить с 22 по 31 декабря включительно.
С первого дня нового года стартует самый активный период электоральной кампании: агитация. Основной день выборов - 26 января.
Фото БЕЛТА
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