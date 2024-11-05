6 декабря - последний день сбора подписей за кандидатов в Президенты Беларуси. Что дальше?

В Беларуси завершается очередной этап электоральной кампании.

6 декабря - последний день сбора подписей за кандидатов в Президенты. Далее Центральная избирательная комиссия начнет проверку подписных листов и прием документов для регистрации.

Сбор подписей избирателей в президентской выборной кампании - единственный способ выдвижения, в отличие от выборов депутатов. Сто тысяч подписей - минимальный лимит для регистрации.

Александр Сазановец, зампредседателя Октябрьской районной г. Минска избирательной комиссии по выборам Президента Беларуси:

"Все подписные листы, конечно, это конфиденциальная информация, это персональные данные, они хранятся строго в сейфе опечатанном, туда собирается вся информация, которая приходит к нам в комиссию. Уже 7 декабря комиссия в полном составе откроет сейф и будет работать с подписными листами".

Добавим, члены инициативных групп активно начали передавать подписные листы в комиссии, не дожидаясь окончания срока. Проверять их начнут уже завтра, 7 декабря. Регистрация кандидатов будет проходить с 22 по 31 декабря включительно.

С первого дня нового года стартует самый активный период электоральной кампании: агитация. Основной день выборов - 26 января.