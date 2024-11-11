88 тыс. граждан станут впервые голосующими на выборах Президента Беларуси

Согласно данным регистра населения, в списки избирателей на выборах Президента Республики Беларусь будут внесены более 88 тыс. впервые голосующих граждан. К этой категории будут относиться молодые люди, которым исполнилось 18 лет в период с 26 февраля 2024 года по 26 января 2025 года включительно.

Сергей Шмарловский