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88 тыс. граждан станут впервые голосующими на выборах Президента Беларуси

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Фото: belta.by

В выборах Президента Беларуси примут участие более 88 тыс. впервые голосующих избирателей, сообщил начальник отдела аппарата ЦИК Беларуси Сергей Шмарловский, сообщила БЕЛТА.

Согласно данным регистра населения, в списки избирателей на выборах Президента Республики Беларусь будут внесены более 88 тыс. впервые голосующих граждан. К этой категории будут относиться молодые люди, которым исполнилось 18 лет в период с 26 февраля 2024 года по 26 января 2025 года включительно.
Сергей Шмарловский

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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