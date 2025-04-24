90 лет лишения свободы. Суд в Минске огласил приговор руководителям террористической организации

Создание террористической организации, руководство подразделениями экстремистского формирования, участие на территории иностранного государства в вооруженном конфликте, вербовка и подготовка лиц к такому участию - белорусский суд назначил 90 лет лишения свободы пятерым руководителям подразделений и бойцам террористической организации "Полк Кастуся Калиновского". При этом всем обвиняемым также инкриминировано совершение ряда иных преступлений экстремистской направленности.

"С учетом представленных государственным обвинителям доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, четвертому и пятому обвиняемым - на срок 18 и 12 лет. Всем обвиняемым с учетом их материального положения назначено также дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3500 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке".