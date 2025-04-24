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90 лет лишения свободы. Суд в Минске огласил приговор руководителям террористической организации
Создание террористической организации, руководство подразделениями экстремистского формирования, участие на территории иностранного государства в вооруженном конфликте, вербовка и подготовка лиц к такому участию - белорусский суд назначил 90 лет лишения свободы пятерым руководителям подразделений и бойцам террористической организации "Полк Кастуся Калиновского".
При этом всем обвиняемым также инкриминировано совершение ряда иных преступлений экстремистской направленности.
Дмитрий Брылев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
"С учетом представленных государственным обвинителям доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений троим обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, четвертому и пятому обвиняемым - на срок 18 и 12 лет. Всем обвиняемым с учетом их материального положения назначено также дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3500 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке".