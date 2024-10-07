Актуальные вопросы международной проблематики были рассмотрены на заседании Совета МИД СНГ

Актуальные вопросы международной проблематики, углубление сотрудничества в рамках СНГ, текущая ситуация на пространстве Содружества и вблизи внешних границ. Эти и многие другие темы обсудили в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Участие в мероприятии принял и глава МИД Беларуси.

В своем выступлении Максим Рыженков подчеркнул необходимость укрепления многостороннего взаимодействия государств - участников Содружества. Это, по его словам, приобретает особую важность в условиях поиска государствами всего мира общих целей и подходов к решению глобальных проблем.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Все документы, которые планировались сегодня к рассмотрению, были рассмотрены, все решения были приняты. Особенно для белорусской стороны представляет интерес принятие нашего совместного заявления о недопустимости в международных отношениях односторонних принудительных мер, читай, санкций. Наша идея с Российской Федерацией нашла поддержку наших партнеров".