Александр Турчин представил нового губернатора в Минской области Алексея Кушнаренко

1 апреля представили нового губернатора в Минской области. Руководитель центрального региона отныне стал Алексей Кушнаренко, который ранее работал в сфере энергетики, а в последнее время возглавлял профильное министерство.

Как отметил на церемонии премьер-министр Беларуси Александр Турчин (предшественник на посту главы Минской области), у региона за последние годы сложилась положительная динамика в развитии многих сфер - в агропромышленном комплексе, машиностроении.

Активна на слуху такая масштабная программа, как "Один район - один проект", в рамках которой строят школы и поликлиники, а также поддерживают альтернативную энергетику. Но при этом самой главной задачей остается работа с людьми и их проблемами в регионах.