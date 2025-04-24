Арендное жилье, технологии и туризм - главные ориентиры экономики Беларуси на ближайшие 5 лет

Сегодня в правительстве рассмотрели ключевые программные документы, в том числе Концепцию Программы социально-экономического развития на 2026-2030 гг.

Как отметил премьер-министр, все документы разработаны с опорой на предвыборную программу Президента, его инаугурационную речь, а также поручения, которые даны при назначении нового состава правительства. В концепции четкие целевые показатели, которых предстоит достичь в предстоящем пятилетии.

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Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Если касаться конкретных параметров уже развития экономики, то мы просчитали несколько вариантов. Три у нас было варианта. Прицелились на целевом. В нем мы ставим задачу вырасти по валовому внутреннему продукту около 116 %. Опережающими темпами будут расти доходы населения и инвестиции, конечно, а также наши экспорты. Это основные верхние уровни, параметры".

Среди приоритетов будущего развития строительство арендного жилья (его планируют нарастить в несколько раз), усиление позиций регионов (в частности, за счет развития социальной инфраструктуры и реализации инвестпроектов).

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