Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ

Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, передает РИА Новости.

"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", - ответили в МИД Армении на письменный запрос агентства Sputnik Армения.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению.