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Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ
Армения отказалась подписать документ, предусматривающий финансирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении, передает РИА Новости.
"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", - ответили в МИД Армении на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с внутренними процедурами ОДКБ информация о годовом бюджете не подлежит публичному распространению.
В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна заморозила свое участие в ОДКБ. Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами.