Беларусь и Эфиопия планируют подписать дорожную карту. Чему уделено особое внимание в сотрудничестве

Участие в инфраструктурных проектах, Дни белорусского образования и культуры и запуск прямых авиарейсов в Эфиопию. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым работает на Африканском континенте.

Погода здесь комфортная. Африканское солнце не жарит. Но дни жаркие с точки зрения насыщенной программы. 14 апреля - основной день работы белорусской делегации. А накануне глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился со эфиопским коллегой. У нашей делегации здесь ответственная миссия. Максим Роженков передал в адрес президента Эфиопии послание от Президента Беларуси.

Африка, как известно, рынок немалый. И на нем-то и нужно закрепиться отечественным экспортерам. Планируется развитие контактов по всем направлениям, которые принесут выгоду обеим сторонам. Это, пожалуй, главная цель таких поездок.

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Между белорусской и эфиопской столицами расстояние немалое - свыше 5 тыс. км, но в современном мире это, конечно же, не проблема. Тем более когда есть желание и политическая воля. На основе уважения друг к другу, взаимных интересов, белорусы готовы дружить и работать сообща, без оглядки на расстояние.

Курс на Африку для Беларуси уже не выглядит непроторенной тропой. Республика постепенно открывает для себя этот континент как перспективного партнера.

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Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "Мы же готовы с ними работать, как всегда говорит наш Президент, таким вот нашим искренним друзьям со всеми технологиями помогая развиваться, а не только простая торговля. Поэтому мы в предметном плане говорили о создании сборочного производства тракторов. Решили посмотреть глубже на транспортную составляющую: и грузовики, и комбайны, но специализированные - те, которые найдут здесь применение. Оборудование точечное, навесное, прицепное. Поговорили о том, какие технологии в плане улучшения техники выращивания овощей, фруктов и зерна мы тоже можем им представить. Поставка биопрепаратов, ветеринарных препаратов. То есть то, что сегодня им исключительно важно в плане обеспечения своей продовольственной безопасности".

О масштабах эфиопского рынка говорит количество жителей страны - свыше 100 млн человек. Сегодня стороны намерены вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, чтобы получить ощутимый результат.



