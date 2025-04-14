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Беларусь и Эфиопия планируют подписать дорожную карту. Чему уделено особое внимание в сотрудничестве
Участие в инфраструктурных проектах, Дни белорусского образования и культуры и запуск прямых авиарейсов в Эфиопию. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым работает на Африканском континенте.
Погода здесь комфортная. Африканское солнце не жарит. Но дни жаркие с точки зрения насыщенной программы. 14 апреля - основной день работы белорусской делегации. А накануне глава внешнеполитического ведомства Беларуси встретился со эфиопским коллегой. У нашей делегации здесь ответственная миссия. Максим Роженков передал в адрес президента Эфиопии послание от Президента Беларуси.
Африка, как известно, рынок немалый. И на нем-то и нужно закрепиться отечественным экспортерам. Планируется развитие контактов по всем направлениям, которые принесут выгоду обеим сторонам. Это, пожалуй, главная цель таких поездок.
Между белорусской и эфиопской столицами расстояние немалое - свыше 5 тыс. км, но в современном мире это, конечно же, не проблема. Тем более когда есть желание и политическая воля. На основе уважения друг к другу, взаимных интересов, белорусы готовы дружить и работать сообща, без оглядки на расстояние.
Курс на Африку для Беларуси уже не выглядит непроторенной тропой. Республика постепенно открывает для себя этот континент как перспективного партнера.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "Мы же готовы с ними работать, как всегда говорит наш Президент, таким вот нашим искренним друзьям со всеми технологиями помогая развиваться, а не только простая торговля. Поэтому мы в предметном плане говорили о создании сборочного производства тракторов. Решили посмотреть глубже на транспортную составляющую: и грузовики, и комбайны, но специализированные - те, которые найдут здесь применение. Оборудование точечное, навесное, прицепное. Поговорили о том, какие технологии в плане улучшения техники выращивания овощей, фруктов и зерна мы тоже можем им представить. Поставка биопрепаратов, ветеринарных препаратов. То есть то, что сегодня им исключительно важно в плане обеспечения своей продовольственной безопасности".
О масштабах эфиопского рынка говорит количество жителей страны - свыше 100 млн человек. Сегодня стороны намерены вывести двустороннее взаимодействие на качественно новый уровень, чтобы получить ощутимый результат.
Вся повестка визита белорусской делегации сверстана с учетом сферы интересов двух стран. В планах - встречи по линии медицины, инноваций, технологий, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Бизнес-встречи в планах параллельно с переговорами политическими. Поэтому ждем итогов договоренностей.