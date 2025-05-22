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Беларусь и Грузия могут создать совет делового сотрудничества
Беларусь и Грузия ведут обсуждение по поводу создания совета делового сотрудничества. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук, пишет БЕЛТА.
"Первые шаги, которые необходимо делать, - это развитие торгово-экономических отношений (что в принципе и требуется от всех посольств), увеличение товарооборота, поставки наших товаров на грузинский рынок", - отметил Николай Рогащук.
Дипломат добавил, что Беларусь и Грузия имеют хорошие связи на уровне регионов и это взаимодействие надо укреплять. "Все начинается с низов. Надо организовывать сотрудничество наших регионов с регионами Грузии. И еще один вопрос. С грузинской стороны есть запрос (с нашим бизнесом мы общались) на создание совета делового сотрудничества. Бизнес всегда быстрее договорится, чем чиновники. Мы будем способствовать тому, чтобы этот совет был создан. Это все будет влиять на экспорт наших товаров в Грузию", - подчеркнул посол.