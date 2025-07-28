Беларусь и Индонезия рассмотрели вопрос сотрудничества в военной сфере

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d05afc-c2ed-4d89-b8b0-21984f1aeeb0/conversions/2d3f8d2d-2642-4e09-82c3-fa2a968737f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d05afc-c2ed-4d89-b8b0-21984f1aeeb0/conversions/2d3f8d2d-2642-4e09-82c3-fa2a968737f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d05afc-c2ed-4d89-b8b0-21984f1aeeb0/conversions/2d3f8d2d-2642-4e09-82c3-fa2a968737f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5d05afc-c2ed-4d89-b8b0-21984f1aeeb0/conversions/2d3f8d2d-2642-4e09-82c3-fa2a968737f8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Беларусь и Индонезия обговорили тему сотрудничества в военной сфере, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Министерство обороны Республики Беларусь.

В рамках визита в Беларусь министра обороны Республики Индонезия Шафри Шамсуддина состоялась его встреча с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Республики Беларусь Павлом Муравейко.