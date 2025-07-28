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Беларусь и Индонезия рассмотрели вопрос сотрудничества в военной сфере
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Индонезия обговорили тему сотрудничества в военной сфере, пишет БЕЛТА, ссылаясь на Министерство обороны Республики Беларусь.
В рамках визита в Беларусь министра обороны Республики Индонезия Шафри Шамсуддина состоялась его встреча с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Республики Беларусь Павлом Муравейко.
Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества с акцентом на конкретном перечне мероприятий, планируемых к дальнейшей реализации. Участники встречи отметили дружеский характер межгосударственного взаимодействия, подчеркнув, что взаимное уважение исторических и культурных ценностей является той основой, которая позволяет выстраивать диалог в доверительном ключе.