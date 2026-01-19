Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь и Китай отмечают 34 года дипотношений

20 января исполняется 34 года дипотношениям Беларуси и Китая.

За эти годы страны стали не просто стратегическими партнерами, но и настоящими друзьями, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Мы активно усиливаем сотрудничество по всем направлениям в сферах межрегионального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Объем двусторонней торговли в течение двух лет подряд превышает 8 млрд долларов, при этом Китай стабильно занимает второе место среди торговых партнеров Беларуси.

Как развиваются белорусско-китайские отношения, чего удалось достичь и что в планах, смотрите в программе "Экономическая среда" 21 января в вечернем эфире на "Беларусь 1".

