Беларусь и Китай отмечают 34 года дипотношений

За эти годы страны стали не просто стратегическими партнерами, но и настоящими друзьями, которые готовы прийти на помощь в любую минуту. Мы активно усиливаем сотрудничество по всем направлениям в сферах межрегионального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.