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Беларусь и Китай вместе должны противостоять новым вызовам и угрозам - Кочанова
Высочайший уровень доверительных отношений между Беларусью и Китаем - это прежде всего заслуга мудрых лидеров обоих государств. Таким мнением поделилась Наталья Кочанова на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем. В Совете Республики провели заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Появляются новые вызовы и угрозы. И мы обсудили, что мы вместе с Китаем должны противостоять этим вызовам. С китайской стороны было отмечено, что это практически даже иногда переходит в буллинг. Мы знаем, что переживает наша страна, какое санкционное давление. Поэтому была четкая договоренность - нашим парламентариям совместно отстаивать суверенитет и независимость наших стран и делать все для того, чтобы наши народы жили дальше в тесном взаимодействии, в дружбе и, конечно, чтобы мир и согласие был на нашей земле".
Целями Комитета по сотрудничеству является углубление и укрепление отношений между двумя государствами, анализ сотрудничества между законодательными органами, а также выдвижение предложений и рекомендаций по вопросам взаимодействия.