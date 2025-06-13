Беларусь и Китай вместе должны противостоять новым вызовам и угрозам - Кочанова

"Появляются новые вызовы и угрозы. И мы обсудили, что мы вместе с Китаем должны противостоять этим вызовам. С китайской стороны было отмечено, что это практически даже иногда переходит в буллинг. Мы знаем, что переживает наша страна, какое санкционное давление. Поэтому была четкая договоренность - нашим парламентариям совместно отстаивать суверенитет и независимость наших стран и делать все для того, чтобы наши народы жили дальше в тесном взаимодействии, в дружбе и, конечно, чтобы мир и согласие был на нашей земле".