Беларусь и Кыргызстан подпишут 20 контрактов на 5 млн долларов

Беларусь и Кыргызстан намерены нарастить торговлю до 500 млн долларов до 2030 года. 5 июня об этом заявил белорусский премьер Александр Турчин на открытии бизнес-форума в Бишкеке. Правительственная делегация в эти дни находится с официальным визитом в Кыргызстане.

В рамках форума запланированы многочисленные деловые переговоры. По итогам планируется подписание двусторонних документов на сумму более 5 млн долларов.

Бизнес-форум уже стартовал. На площадку прибыли представители деловых кругов. Самая главная часть этого мероприятия - пленарное заседание с участием премьер-министров двух стран. Масштаб встречи действительно солидный. Из Минска в Бишкек приехали представители порядка 30 крупных белорусских компаний частного и государственного сектора. Кыргызский бизнес представляют около 90 предприятий. Главная цель сегодняшних мероприятий не просто обменяться контактами, а выйти на конкретные соглашения.

Ожидается подписание около 20 двусторонних документов: и меморандума о намерениях, и различных контрактов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Вчера прибыли представители 29 белорусских предприятий для участия в бизнес-форуме. Прошли двухсторонние переговоры. Сегодня состоится пленарная часть форума, продолжаются двухсторонние переговоры. Зарегистрировалось более 90 компаний Кыргызстана. И мы вышли уже на подписание 21 документа, которые носят коммерческий характер. Это поставки белорусской продукции в области машиностроения, фармацевтики, пищевых продуктов. Поэтому я думаю, что те договоренности, которые идут в данный момент между нашими компаниями, принесут дополнительные результаты в дальнейшем".

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/733a1fe9-e9b3-4ec4-b509-df4b876e840c/conversions/7dc36708-84d2-4548-b0ee-4f5a785a3344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/733a1fe9-e9b3-4ec4-b509-df4b876e840c/conversions/7dc36708-84d2-4548-b0ee-4f5a785a3344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/733a1fe9-e9b3-4ec4-b509-df4b876e840c/conversions/7dc36708-84d2-4548-b0ee-4f5a785a3344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/733a1fe9-e9b3-4ec4-b509-df4b876e840c/conversions/7dc36708-84d2-4548-b0ee-4f5a785a3344-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Добудько, гендиректор компании замороженных полуфабрикатов:

"Мы приехали сюда и узнали, что, оказывается, через посредников поставляем сюда свою продукцию. Вчера я зашел в магазин и увидел нашу продукцию, достаточно неплохо выложенную. Имеем здесь определенное место на полках, также увидели много перспективных моментов по налаживанию как экспортных, так и импортных отгрузок между нашими странами. Видим перспективы развития, есть уже некоторые договоренности с коллегами, с которыми мы познакомились в рамках этого бизнес-форума. Благодаря Белорусской торгово-промышленной палате и в целом правительству мы смогли найти здесь точки соприкосновения".