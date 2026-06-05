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Беларусь и Кыргызстан подпишут 20 контрактов на 5 млн долларов
Беларусь и Кыргызстан намерены нарастить торговлю до 500 млн долларов до 2030 года. 5 июня об этом заявил белорусский премьер Александр Турчин на открытии бизнес-форума в Бишкеке. Правительственная делегация в эти дни находится с официальным визитом в Кыргызстане.
В рамках форума запланированы многочисленные деловые переговоры. По итогам планируется подписание двусторонних документов на сумму более 5 млн долларов.
Бизнес-форум уже стартовал. На площадку прибыли представители деловых кругов. Самая главная часть этого мероприятия - пленарное заседание с участием премьер-министров двух стран. Масштаб встречи действительно солидный. Из Минска в Бишкек приехали представители порядка 30 крупных белорусских компаний частного и государственного сектора. Кыргызский бизнес представляют около 90 предприятий. Главная цель сегодняшних мероприятий не просто обменяться контактами, а выйти на конкретные соглашения.
Ожидается подписание около 20 двусторонних документов: и меморандума о намерениях, и различных контрактов.
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Вчера прибыли представители 29 белорусских предприятий для участия в бизнес-форуме. Прошли двухсторонние переговоры. Сегодня состоится пленарная часть форума, продолжаются двухсторонние переговоры. Зарегистрировалось более 90 компаний Кыргызстана. И мы вышли уже на подписание 21 документа, которые носят коммерческий характер. Это поставки белорусской продукции в области машиностроения, фармацевтики, пищевых продуктов. Поэтому я думаю, что те договоренности, которые идут в данный момент между нашими компаниями, принесут дополнительные результаты в дальнейшем".
Иван Добудько, гендиректор компании замороженных полуфабрикатов:
"Мы приехали сюда и узнали, что, оказывается, через посредников поставляем сюда свою продукцию. Вчера я зашел в магазин и увидел нашу продукцию, достаточно неплохо выложенную. Имеем здесь определенное место на полках, также увидели много перспективных моментов по налаживанию как экспортных, так и импортных отгрузок между нашими странами. Видим перспективы развития, есть уже некоторые договоренности с коллегами, с которыми мы познакомились в рамках этого бизнес-форума. Благодаря Белорусской торгово-промышленной палате и в целом правительству мы смогли найти здесь точки соприкосновения".
И как стало известно, Беларусь и Кыргызстан создают деловой совет. Соглашение уже подписано. Это станет очередным шагом по укреплению бизнес-связей между странами.