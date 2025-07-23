3.73 BYN
2.92 BYN
3.42 BYN
Беларусь и Лаос готовы расширять сотрудничество в рамках международных организаций
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Лаос укрепляют сотрудничество. Важный канал коммуникации - межпарламентский.
В текущих созывах сформированы группы дружбы. Первое общение уже состоялось - пока онлайн. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в рамках международных организаций, включая парламентское измерение - АСЕАН и Межпарламентский союз. Также участники встречи выделили сферы, которым нужно уделить особое внимание.
Вскоре между странами начнет действовать безвизовый режим, что тоже послужит укреплению двусторонних связей. Беларусь рассматривает Лаос как точку входа на весь регион Юго-Восточной Азии.