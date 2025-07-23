Беларусь и Лаос готовы расширять сотрудничество в рамках международных организаций

В текущих созывах сформированы группы дружбы. Первое общение уже состоялось - пока онлайн. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в рамках международных организаций, включая парламентское измерение - АСЕАН и Межпарламентский союз. Также участники встречи выделили сферы, которым нужно уделить особое внимание.