Беларусь и Лаос обсудили перспективы сотрудничества

В Лаосе продолжает работать белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым.

18 июля в повестке - бизнес-форум, к которому фиксируется взаимный интерес. Стороны говорили о том, какие сферы наиболее перспективны для наших экономик. Например, сотрудничество в обрабатывающей промышленности или поставки белорусской техники для уборки риса. На нашем рынке найдется место для фруктов и орехов из Лаоса.

Вообще для коллег представляет особый интерес наше участие и председательство в ЕАЭС. А нас готовы поддержать в сотрудничестве с АСЕАН. Вот он, настоящий партнерский и даже дружеский подход.