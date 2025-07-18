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Беларусь и Лаос обсудили перспективы сотрудничества
В Лаосе продолжает работать белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Максимом Рыженковым.
18 июля в повестке - бизнес-форум, к которому фиксируется взаимный интерес. Стороны говорили о том, какие сферы наиболее перспективны для наших экономик. Например, сотрудничество в обрабатывающей промышленности или поставки белорусской техники для уборки риса. На нашем рынке найдется место для фруктов и орехов из Лаоса.
Вообще для коллег представляет особый интерес наше участие и председательство в ЕАЭС. А нас готовы поддержать в сотрудничестве с АСЕАН. Вот он, настоящий партнерский и даже дружеский подход.
Утром 18 июля прошла встреча в Национальной ассамблее Лаоса. Между парламентами налажено хорошее взаимодействие, страны поддерживают друг друга на международной арене. Теперь главное - чтобы за политическим взаимодействием подтягивалось экономическое.