Беларусь и Ливан открывают новые возможности друг для друга

От поставок продуктов питания, ветпрепаратов и сельхозтехники до вопросов обучения кадров и создания совместных предприятий - белорусская делегация на этой неделе провела серию встреч в Ливане. 11 июня была особая миссия - в дар ливанскому народу были переданы машины скорой помощи и продукция белорусского производства. Таким было решение Президента Беларуси Александра Лукашенко. Груз авиабортом доставлен в аэропорт Бейрута.

Пока ранним утром самолет с долгожданным грузом на борту совершает посадку в аэропорту Бейрута, белорусская делегация не теряет ни минуты. Первые переговоры буквально в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы.

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От поставок медтехники и лекарств до подготовки кадров для здравоохранения. В Беларуси ежегодно обучается более 600 студентов, свыше 500 из которых - медики. Многие возвращаются домой, чтобы там спасать жизни. Звучат предложения увеличить в наших вузах набор ливанских врачей и других специалистов.

Ракан Насреддин, министр здравоохранения Ливана:

"Значение этого жеста для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами сложно переоценить. Спасибо большое Беларуси, Президенту и вашему народу за машины и продовольствие. Очень важно, что вы поддерживаете нашу медицину".

Виктор Каранкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b5ee4bf-f01a-4570-9652-b6101495918e/conversions/0ee2e4f0-42dc-4824-b629-aaea02cf7873-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b5ee4bf-f01a-4570-9652-b6101495918e/conversions/0ee2e4f0-42dc-4824-b629-aaea02cf7873-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b5ee4bf-f01a-4570-9652-b6101495918e/conversions/0ee2e4f0-42dc-4824-b629-aaea02cf7873-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b5ee4bf-f01a-4570-9652-b6101495918e/conversions/0ee2e4f0-42dc-4824-b629-aaea02cf7873-xl-___webp_1920.webp 1920w Виктор Каранкевич

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Для нас большая честь находиться здесь. Есть возможность по поручению Президента передать этот дар ливанскому народу".

Добрый жест, который подчеркивает в первую очередь дружеские отношения между государствами и народами - подарок от Президента и белорусского народа. Во время февральского визита ливанскому лидеру вручили сертификат, а сегодня, 11 июня, уже доставили сами машины. 10 автомобилей скорой помощи в самое ближайшее время поступят в местные больницы.

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"В этом году планируется поставка фельдшерско-акушерского пункта на колесах на базе шасси МАЗ. Эта техника хорошо зарекомендовала себя, в отличие от машин медицинской скорой помощи, это уже диагностический центр, где можно проводить полноценное диагностическое лабораторное исследование", - отметил Виктор Каранкевич.

То, что делает Беларусь для Ливана, не останется незамеченным и руководством страны. Во время встречи на высшем уровне стороны закрепили обоюдное намерение стать еще ближе друг к другу. Работа предстоит колоссальная, ведь потенциал даже близко несравним с тем, что имеем на данном этапе.

Жозеф Аун, президент Ливана:

"Я рад снова видеть вас в Ливане. Очень рад принимать вас в президентском дворце. Мы высоко ценим ваш подарок и интерес к нашей стране".

Взаимопонимание есть и с правительственным блоком страны. Перспективы сотрудничества обсудили с премьер-министром Ливана. Дорожную карту предстоит наполнить конкретными проектами во всех отраслях. Речь идет о поставках пожарных машин. В сельском хозяйстве нужны техника и технологии.

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Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Тут необходима помощь в механизации сельского хозяйства. Мы им предложим комплекс решений. Мы работаем уже и в Южной Африке, поэтому техника наша приспособлена, мы обеспечим здесь как сервисное обслуживание, так и гарантийное".

Беларусь готова реализовать тот потенциал, который она наработала за годы своего дипломатического присутствия в регионе Ближнего Востока по всем ключевым направлениям.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Мы складываем цепочку нашего взаимодействия с Ливаном. Интенсивно поддерживаем темп, не уходим с наших позиций и договоренностей. У них есть желание развивать с нами сотрудничество, а у нас есть здесь свои интересы. Мы двигаемся сюда и никогда не уходили. Но в определенные моменты мы где-то акцентируем наши усилия и внимание на определенных точках. В данном моменте точкой это является Бейрут".

Ключевым в этом сотрудничестве является взаимный интерес. Для Беларуси - это перспективы рынка Ближнего Востока, а Ливану интересен выход на просторы ЕАЭС.