3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Беларусь и Ливан открывают новые возможности друг для друга
От поставок продуктов питания, ветпрепаратов и сельхозтехники до вопросов обучения кадров и создания совместных предприятий - белорусская делегация на этой неделе провела серию встреч в Ливане. 11 июня была особая миссия - в дар ливанскому народу были переданы машины скорой помощи и продукция белорусского производства. Таким было решение Президента Беларуси Александра Лукашенко. Груз авиабортом доставлен в аэропорт Бейрута.
Пока ранним утром самолет с долгожданным грузом на борту совершает посадку в аэропорту Бейрута, белорусская делегация не теряет ни минуты. Первые переговоры буквально в 100 метрах от взлетно-посадочной полосы.
От поставок медтехники и лекарств до подготовки кадров для здравоохранения. В Беларуси ежегодно обучается более 600 студентов, свыше 500 из которых - медики. Многие возвращаются домой, чтобы там спасать жизни. Звучат предложения увеличить в наших вузах набор ливанских врачей и других специалистов.
Ракан Насреддин, министр здравоохранения Ливана:
"Значение этого жеста для укрепления дружбы и сотрудничества между нашими странами сложно переоценить. Спасибо большое Беларуси, Президенту и вашему народу за машины и продовольствие. Очень важно, что вы поддерживаете нашу медицину".
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Для нас большая честь находиться здесь. Есть возможность по поручению Президента передать этот дар ливанскому народу".
Добрый жест, который подчеркивает в первую очередь дружеские отношения между государствами и народами - подарок от Президента и белорусского народа. Во время февральского визита ливанскому лидеру вручили сертификат, а сегодня, 11 июня, уже доставили сами машины. 10 автомобилей скорой помощи в самое ближайшее время поступят в местные больницы.
"В этом году планируется поставка фельдшерско-акушерского пункта на колесах на базе шасси МАЗ. Эта техника хорошо зарекомендовала себя, в отличие от машин медицинской скорой помощи, это уже диагностический центр, где можно проводить полноценное диагностическое лабораторное исследование", - отметил Виктор Каранкевич.
То, что делает Беларусь для Ливана, не останется незамеченным и руководством страны. Во время встречи на высшем уровне стороны закрепили обоюдное намерение стать еще ближе друг к другу. Работа предстоит колоссальная, ведь потенциал даже близко несравним с тем, что имеем на данном этапе.
Жозеф Аун, президент Ливана:
"Я рад снова видеть вас в Ливане. Очень рад принимать вас в президентском дворце. Мы высоко ценим ваш подарок и интерес к нашей стране".
Взаимопонимание есть и с правительственным блоком страны. Перспективы сотрудничества обсудили с премьер-министром Ливана. Дорожную карту предстоит наполнить конкретными проектами во всех отраслях. Речь идет о поставках пожарных машин. В сельском хозяйстве нужны техника и технологии.
Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:
"Тут необходима помощь в механизации сельского хозяйства. Мы им предложим комплекс решений. Мы работаем уже и в Южной Африке, поэтому техника наша приспособлена, мы обеспечим здесь как сервисное обслуживание, так и гарантийное".
Беларусь готова реализовать тот потенциал, который она наработала за годы своего дипломатического присутствия в регионе Ближнего Востока по всем ключевым направлениям.
Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:
"Мы складываем цепочку нашего взаимодействия с Ливаном. Интенсивно поддерживаем темп, не уходим с наших позиций и договоренностей. У них есть желание развивать с нами сотрудничество, а у нас есть здесь свои интересы. Мы двигаемся сюда и никогда не уходили. Но в определенные моменты мы где-то акцентируем наши усилия и внимание на определенных точках. В данном моменте точкой это является Бейрут".
Ключевым в этом сотрудничестве является взаимный интерес. Для Беларуси - это перспективы рынка Ближнего Востока, а Ливану интересен выход на просторы ЕАЭС.
По итогам ливанской командировки решено детально проработать дорожную карту сотрудничества, в которой под каждой конкретной сферой будут закреплены конкретно ответственные люди. Курс странами взят, теперь важно набрать скорость и держать высоту.