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Беларусь и Мьянма намерены выработать дорожную карту по развитию сотрудничества
Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал по итогам переговоров с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, сообщает БЕЛТА.
"Мы рассматриваем этот визит как событие в наших межгосударственных отношениях. Сегодня мы обсудили конкретные направления сотрудничества, подробнейшим образом остановились на торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве, - сказал глава государства. - Мы готовы будем сделать все для того, чтобы Мьянма могла обеспечить свою продовольственную и технологическую безопасность".
Стороны документально закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. "Это те отрасли, где Беларусь обладает высокими компетенциями", - отметил Президент.
По его словам, в нынешнем году стороны возобновляют работу межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. А в ближайшем будущем будет создана совместная комиссия по инновационному и научно-техническому взаимодействию.
Беларусь и Мьянма договорились также активизировать гуманитарное сотрудничество - привлекать в Беларусь больше мьянманских студентов. В этом году на оздоровление в Национальный детский центр "Зубренок" будет приглашена первая группа детей из Мьянмы.