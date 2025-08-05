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Беларусь и Непал могут отменить визы для тех, у кого есть дипломатические паспорта

Служебный, дипломатический паспорта и паспорт гражданина Республики Беларусь
Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Непалом об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Глава государства подписал соответствующий указ № 296, пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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