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Беларусь и Непал могут отменить визы для тех, у кого есть дипломатические паспорта
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения с Непалом об отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов. Глава государства подписал соответствующий указ № 296, пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.