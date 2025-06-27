3.78 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Беларусь и Нигерия заключили меморандум о сотрудничестве в таможенных делах
Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах подписан на площадке Всемирной таможенной организации. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ГТК.
Подписи под документом поставили председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и генеральный контролер Таможенной службы Федеративной Республики Нигерия Адевале Башир.
Отправной точкой сотрудничества таможенных служб послужила встреча в 2024 году в Минске, когда была подписана совместная декларация о намерении сотрудничать, а эксперты начали активную работу по разработке и согласованию проекта меморандума.
Теперь стороны будут оказывать взаимную помощь в обеспечении надлежащего применения положений таможенного законодательства, предотвращении, расследовании таможенных правонарушений и борьбе с ними, а также оперативно обмениваться необходимыми для этого сведениями.
Руководители выразили уверенность, что налаженное взаимодействие двух стран положительно скажется на развитии торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Нигерии.
145-я и146-я сессии Всемирной таможенной организации, участником которых ежегодно является председатель ГТК Беларуси, проходят в эти дни в Брюсселе. На заседаниях рассматриваются решения и рекомендации по таможенным вопросам, заслушиваются отчеты генерального секретаря и руководителей основных рабочих групп ВТамО, обсуждаются ключевые вопросы по направлениям деятельности организации.