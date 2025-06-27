Беларусь и Нигерия заключили меморандум о сотрудничестве в таможенных делах

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Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Федеративной Республики Нигерия о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах подписан на площадке Всемирной таможенной организации. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ГТК.

Подписи под документом поставили председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и генеральный контролер Таможенной службы Федеративной Республики Нигерия Адевале Башир.

Отправной точкой сотрудничества таможенных служб послужила встреча в 2024 году в Минске, когда была подписана совместная декларация о намерении сотрудничать, а эксперты начали активную работу по разработке и согласованию проекта меморандума.

Теперь стороны будут оказывать взаимную помощь в обеспечении надлежащего применения положений таможенного законодательства, предотвращении, расследовании таможенных правонарушений и борьбе с ними, а также оперативно обмениваться необходимыми для этого сведениями.

Руководители выразили уверенность, что налаженное взаимодействие двух стран положительно скажется на развитии торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Нигерии.