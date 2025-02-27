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Беларусь и Оман хотят ускорить сотрудничество в областях здравоохранения и фармацевтики

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Фото: belta.by

В рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Султанате Оман по совместительству Сергея Терентьева в Оман состоялась его встреча с министром здравоохранения Омана Гилялем аль-Себти.

Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны наметили конкретные шаги по интенсификации сотрудничества в области здравоохранения, фармацевтики, медицинского туризма, спортивной медицины. Они подчеркнули важность регулярного взаимодействия между профильными ведомствами Беларуси и Омана.

Собеседники обсудили также ход подготовки к проведению визита министра здравоохранения Омана в Беларусь, вопросы расширения договорно-правовой базы между двумя странами в сфере здравоохранения.

сотрудничествоздравоохранениеБеларусь-Оман