Беларусь и Оман создадут совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям

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Совет Министров одобрил проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Султаната Оман о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям в качестве основы для проведения переговоров.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 7 мая 2025 года № 251, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера. При достижении договоренности в пределах одобренного проекта МИД уполномочен подписать его.