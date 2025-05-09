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Беларусь и Оман создадут совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям
Совет Министров одобрил проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Султаната Оман о создании совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям в качестве основы для проведения переговоров.
Это предусмотрено постановлением Совмина от 7 мая 2025 года № 251, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера. При достижении договоренности в пределах одобренного проекта МИД уполномочен подписать его.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.