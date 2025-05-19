Беларусь и Оман учредили совместный комитет по сотрудничеству и инвестициям

Между Беларусью и Оманом 19 мая подписано межправительственное соглашение об учреждении совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям.

Подписи под документом поставили министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди, сообщила БЕЛТА.

Отношения между двумя странами активизировались после визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. Тогда представители правительств подписали документы о сотрудничестве и отработали дорожные карты по отраслям.

Кроме того, на полях визита за рамками встреч на высшем уровне состоялось очень много консультаций и переговоров на уровне министров - глав МИД, Минпрома и Минсельхозпрода. Стороны отработали механизмы выстраивания сотрудничества и совместные проекты, а также сошлись во мнении о необходимости скорейшего учреждения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.