Беларусь и Россия планируют новую программу по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

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Беларусь и Россия планируют новую программу совместной деятельности в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пишет БЕЛТА со ссылкой на Госатомнадзор.

С 1998 года Беларусь и Россия выполнили пять программ совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, каждая была рассчитана на четыре года.