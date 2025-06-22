Беларусь и США обсудили возобновление в полном объеме работы посольств в обеих странах - Рыбаков

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков проинформировал, в каком ключе обсуждались двусторонние отношения Республики Беларуси и Соединенных Штатов Америки.

Государственный деятель Беларуси обратил внимание, что в первую очередь обсуждались вопросы окончательной нормализации двусторонних отношений США и Республики Беларусь, а также возобновления в полном объеме работы посольств в обеих странах, обмен визитами.

"Одним из приоритетных вопросов для Беларуси является санкционная тема. Санкции (мы постоянно это подчеркиваем) являются абсолютно незаконными, односторонними, принятыми в нарушение всех норм международного права. Этот вопрос обсуждается, и мы пытаемся найти какие-то развязки, какие-то решения", - указал Валентин Рыбаков.