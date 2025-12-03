Белорусско-вьетнамское сотрудничество показывает доверительный характер отношений. Пример тому рабочий визит делегации Совета безопасности нашей страны в Ханой.

Беларусь - Вьетнам: совместная рабочая группа

Деловую программу рабочего визита делегации Совбеза Беларуси во Вьетнам сменила политическая. Первая встреча в министерстве общественной безопасности.

Но сперва важный момент - дань памяти и уважения стране. Белорусская делегация в резиденции Хошимина.

Беларусь и Вьетнам расширяют сотрудничество в сфере безопасности. Дорожная карта на ближайшие 4 года должна этому способствовать.

Госсекретарь Совбеза нашей страны тепло поприветствовал коллегу, в прошлом году Александр Вольфович и товарищ Лыонг Там Куанг, министр общественной безопасности Вьетнама, встречались в Минске. За столом переговоров стороны отметили стратегический характер отношений, который заложили лидеры Беларуси и Вьетнама еще в мае 2025 года. Вероятно, учитывая и эту базу, разговор прошел в открытом и дружественном ключе.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Беларусь видит хорошие перспективы для взаимодействия с Вьетнамом на площадке БРИКС с учетом получения статуса стран-партнеров. На фоне происходящих геополитических процессов наши страны продолжают практику координации позиций и взаимной поддержки в области глобальной и региональной безопасности. Сегодня мне хотелось бы сказать о том, что мы видим четкую направленность на открытое и доверительное сотрудничество органов по обеспечению безопасности двух стран".

Вьетнамский коллега поблагодарил белорусскую делегацию за поддержку и содействие во всех рабочих вопросах.

Продолжая этот диалог, был подписан протокол о создании совместной рабочей группы по расширению и укреплению сотрудничества в сфере безопасности. Как заверил Александр Вольфович, это реализация новой формы взаимодействия Беларуси и Вьетнама. И это будет постоянно действующий механизм.